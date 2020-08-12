Kaymakam Çam, ilik nakli bekleyen Emir için kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın için kan bağışında bulundu.

Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 2 yaşındaki çocukları Emir'e "ağır kombine immün yetmezliği" ve "inflamatuvar bağırsak hastalığı" ile yüzde 95 işitme engeli teşhisi konuldu.

Emir'in iyileşmesi için başlatılan kampanyaya Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam da destek verdi.

Çam, Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay'ın mobil merkezine gelerek Emir için kan bağışında bulundu.

Kan bağışına belediyenin kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da destek verdi. Emir için Kızıltepe'de kan bağışı kampanyası 12-13-14, Artuklu'da 17-18-19 ve Midyat ilçesinde de 20-21 Ağustos'ta devam edecek.