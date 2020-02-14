Kaymakam Çam'ın eşi, Sevgililer Gününde yetim çocukların hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çam'ın eşi, Sevgililer Gününde yetim çocukların hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Kaymakam Çam'ın eşi, Sevgililer Gününde yetim çocukların hayalini gerçekleştirdi

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, kendisine mektup gönderen yetim çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Kaymakam Çam'ın eşi, Sevgililer Gününde yetim çocukların hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, kendisine mektup gönderen yetim çocukların hayallerini gerçekleştirdi. 14 Şubat Sevgililer Gününde 'Sev, sevindir yetimi güldür' sloganıyla kadınlara özel yapılan çay programı ile toplanan bağışlarla 77 çocuğun istekleri yerine getirildi.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, kendisine mektup yazan çocukların talebi üzerine harekete geçti. Dilek Çam, 'Sev, sevindir yetimi güldür' sloganı ile kadınlara özel çay programı düzenleyerek, yetim çocuklar için bağış toplanmasını sağladı. Kendisinden maddi ve manevi isteklerde bulunan çocukların çağrısına bir bağış toplama programı yaparak cevap veren Çam, toplanan bağışların çocukların isteklerine harcandığını belirtti.


"77 yavrumuza dokunduk"


14 Şubat Sevgililer Gününde yapılacak etkinlikler arasında en anlamlısının kendilerine emanet edilen yavruların hayalini gerçekleştirmek olduğuna inanarak böyle bir çalışma başlattıklarını aktaran Çam, "Bu çalışma kapsamında yavrularımızdan hayallerine ve taleplerine dair mektup istedik. Önceliğimiz maddi durumu iyi olmayan yavrularımızdı. Aldığımız mektupları çalışma arkadaşlarımla birlikte değerlendirerek hafta içerisinde yavrularımızın hayallerini gerçekleştirdik. 5 yavrumuza genç odası, 10 yavrumuza tablet, bir telefon, 3 adet bisiklet, gitar, bağlama, televizyon, 2 çalışma masası, bir fırın, çocuklarımızın servis ücretleri, nakdi yardımlar, yardımcı kaynaklar ve okul harçlıkları olmak üzere toplamda 77 yavrumuza dokunduk. Onların gözlerindeki mutluluğa yaşadıkları heyecana ortak olmak tarif edilemez bir mutluluktu. Sizler almış olduğunuz her bir biletle çocuklarımızın mutluluğuna ortak oldunuz. Allah hayrınızı kabul etsin" dedi.


Programda konuklar müzik ve birbirinden eğlenceli yarışmalar ile doyasıya eğlenirken yarışmacılara hediyeler verildi. - MARDİN

Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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