Kaymakam Çam, Midyat şehidinin taziyesine katıldı - Son Dakika

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Kaymakam Çam, Midyat şehidinin taziyesine katıldı
6 saat önce
Mardin'in Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un taziyesine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:34 Kaynak: İHA
Mardin'in Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un taziyesine katıldı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26) memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde ebediyete uğurlandı. Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un Midyat'taki taziyesine katıldı. - MARDİN
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