Kaymakam Çam, Midyat şehidinin taziyesine katıldı - Son Dakika
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Kaymakam Çam, Midyat şehidinin taziyesine katıldı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un taziyesine katıldı.

Kaymakam Çam, Midyat şehidinin taziyesine katıldı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un taziyesine katıldı.


Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26) memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde ebediyete uğurlandı. Kızıltepe Kaymamı ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un Midyat'taki taziyesine katıldı. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:34 Kaynak: İHA
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