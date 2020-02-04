Kaymakam Çam, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Çam, şehit ailesini ziyaret etti

6 saat önce

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hüseyin Çam, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Çam, şehit ailesini ziyaret etti, System.String[]

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hüseyin Çam, şehit ailesini ziyaret etti.

Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Ali Yücel'in ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Çam, ailenin talep ve isteklerini dinledi.

Her zaman şehit ailelerin ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Çam, "Vatanımız için canını feda eden şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Hüseyin Çam, Ali Yücel, Kızıltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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