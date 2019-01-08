Kaymakam Can Aksoy'dan Okul Ziyareti

Beypazarı
Kaymakamı Can Aksoy
, okul ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Aksoy, Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulunu ziyaret edip, okul müdürü Hasan Uluışık'tan bilgi aldı.
Sınıfları gezen Aksoy, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi, onlarla sohbet etti.
Aksoy, eğitim ve öğretimi çok önemsediklerini, bu nedenle ilçedeki okulları ziyaret ettiğini belirterek, engelli öğrencilere verilen eğitimin gerçekten özveri gerektiğini dile getirdi.
Aksoy'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun eşlik etti.