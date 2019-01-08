Son Dakika Haberleri: Kaymakam Can Aksoy'dan Okul Ziyareti

Kaymakam Can Aksoy'dan Okul Ziyareti

2 saat önce

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, okul ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Can Aksoy'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, okul ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Aksoy, Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulunu ziyaret edip, okul müdürü Hasan Uluışık'tan bilgi aldı.

Sınıfları gezen Aksoy, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi, onlarla sohbet etti.

Aksoy, eğitim ve öğretimi çok önemsediklerini, bu nedenle ilçedeki okulları ziyaret ettiğini belirterek, engelli öğrencilere verilen eğitimin gerçekten özveri gerektiğini dile getirdi.

Aksoy'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Beypazarı, Can Aksoy, Güncel
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