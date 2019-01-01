Son Dakika Haberleri: Kaymakam Can Aksoy'dan Yılbaşı Ziyareti

Kaymakam Can Aksoy'dan Yılbaşı Ziyareti

32 dakika önce

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, yılbaşı gecesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını, İtfaiye Amirliğini ve Beypazarı Devlet Hastanesi acil servisini ziyaret etti.

Kaymakam Can Aksoy'dan Yılbaşı Ziyareti, System.String[]
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, yılbaşı gecesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını, İtfaiye Amirliğini ve Beypazarı Devlet Hastanesi acil servisini ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler, yılbaşı gecesi nöbetteki personelin yeni yıllarını kutladı, iyi çalışmalar dileğinde bulundu.

Hastane acil sevisinde yatan hastalarla bir süre sohbet eden Aksoy ve beraberindekiler, hastalara tek tek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Beypazarı Devlet Hastanesi, Güncel
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