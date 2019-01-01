Kaymakam Can Aksoy'dan Yılbaşı Ziyareti
32 dakika önce
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, yılbaşı gecesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını, İtfaiye Amirliğini ve Beypazarı Devlet Hastanesi acil servisini ziyaret etti.
Beypazarı
Kaymakamı Can Aksoy
, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
ve Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız
, yılbaşı gecesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını, İtfaiye
Amirliğini ve Beypazarı Devlet Hastanesi
acil servisini ziyaret etti.
Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler, yılbaşı gecesi nöbetteki personelin yeni yıllarını kutladı, iyi çalışmalar dileğinde bulundu.
Hastane acil sevisinde yatan hastalarla bir süre sohbet eden Aksoy ve beraberindekiler, hastalara tek tek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:23 Kaynak: AA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı