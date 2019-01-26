Kaymakam Can Aksoy Muhtarlar ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, muhtarlar ile toplantı yaptı.
Ankara
'nın Beypazarı
Kaymakamı Can Aksoy
, muhtarlar ile toplantı yaptı.
Kaymakam Aksoy beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız
, İlçe Jandarma
Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu ile Merkez Zafer Mahallesi
'nde muhtarlar ile bir araya geldi.
Muhtarların taleplerini ilettiği Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, bu tür toplantıların süreceğini belirterek, "Hangi mahalle muhtarı ne hizmeti almış ne alamamış bunları değerlendirerek, takip ediyoruz." dedi.
Nuri Arcaklıoğlu da Aksoy'un muhtarlarla ikinci kez buluştuğunu anlatarak, desteklerinden dolayı Aksoy'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:55 Kaynak: AA
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