Son Dakika Haberleri: Kaymakam Can Aksoy üniversite öğrencileriyle buluştu
Son Dakika Güncel Kaymakam Can Aksoy üniversite öğrencileriyle buluştu

Kaymakam Can Aksoy üniversite öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Can Aksoy üniversite öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Beraberinde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska'yı makamında ziyaret eden Aksoy, daha sonra öğrencilerle derslikte görüştü.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Aksoy ve Acar, öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını aktardı.

Ankara Üniversitesi, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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