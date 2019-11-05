Kaymakam Can Aksoy üniversite öğrencileriyle buluştu
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Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.
Beraberinde Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska'yı makamında ziyaret eden Aksoy, daha sonra öğrencilerle derslikte görüştü.
Öğrencilerin taleplerini dinleyen Aksoy ve Acar, öğrencilere her türlü desteği sunacaklarını aktardı.
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