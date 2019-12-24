Kaymakam Can'dan şehit Eren Öztürk'ün ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Can'dan şehit Eren Öztürk'ün ailesine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Can'dan şehit Eren Öztürk'ün ailesine ziyaret

7 saat önce

Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve beraberindeki heyet, Çaldıran'da teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini ve şehidin mezarını ziyaret etti.

Kaymakam Can'dan şehit Eren Öztürk'ün ailesine ziyaret, System.String[]

Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve beraberindeki heyet, Çaldıran'da teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ailesini ve şehidin mezarını ziyaret etti.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Garnizon Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun ve Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ile Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kaymakam Can'ı, Kaymakam Erkan İsa Erat karşıladı.

Daha sonra Kaymakam Can ve beraberindeki heyet, ilk önce 17 Ekim'de Çaldıran'da devriye faaliyeti yaparken teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Eren Öztürk'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ardından Kaymakam Erat ve şehidin ailesi ile Ahlat Şehitliğine geçen heyet, şehit Öztürk'ün kabrini ziyaret ederek dua etti.

Abdurrahman Gazi Türbesi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden heyet, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Çaldıran, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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