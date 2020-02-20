Kaymakam Can, öğrencilere kitap dağıttı - Son Dakika

Çaldıran Kaymakamı Adem Can, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı.

Anadolu Lisesi ve Anıttepe Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Can, yaptığı konuşmada, millet ve ülke geleceğinin eğitimle iyi bir yere geleceğini söyledi.

Öğrencilerin nitelikli adım atmaları için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini ifade eden Can, her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını belirtti.

Konuşmanın ardından Can, öğrencilere kitap dağıttı.

Kaymakam Can'a Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay ve SYDV Müdürü Hüseyin Efeoğlu eşlik etti.