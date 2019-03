Kaymakam Can, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can 18 Mart Şehitlerini Anma Programları kapsamında şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kaymakamı Mustafa Can 18 Mart Şehitlerini Anma Programları kapsamında şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.



Kahvaltıya Biga Kaymakamı Mustafa Can ve eşi, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Biga İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve daire amirleri katıldı. Kaymakam Mustafa Can, "Bizler de sizin evlatlarınız olarak her zaman emrinizdeyiz, her zaman hizmetinizdeyiz. Devletimiz olarak, milletimiz olarak sizlerin her türlü maddi manevi sıkıntılarınızda yardımcı olmaya hazırız, her zaman kapımız sizlere sonuna kadar açık" deddi.



18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle şehit aileleri ile bir araya geldiklerini dile getiren Can, " Sizler için ne yapsak azdır. Çünkü sizler ve sizlerin yetiştirdiği evlatlarınız bizim vatanımız için, devletimiz için, bayrağımız için, milli manevi mukaddesatımız için canlarını feda ettiler. Bunun dünyevi olarak hiçbir karşılığı yoktur. Biz ne yaparsak yapalım bizim duadan başka belki yapacak en kutsal görevimiz bunun dışında hiç bir şey olmadığına inanıyorum. Çünkü zaten sizlerin yetiştirdiği evlatlar şehit olan kardeşlerimiz onlar mükafatlarını bizleri yaratan yüce Allah'tan aldılar ve inşallah ahrette de zaten fazlasıyla alacaklardır ve öbür tarafta Peygamber Efendimize komşu olacaklardır. İnşallah rabbim bizleri de onların şefaatine nail eylesin inşallah. Bizler sizlerin yetiştirmiş olduğu evlatlarınızla gurur duyuyoruz. Sizler zannetmeyin ki belki bir evladınızı bu vatan için şehit ettiniz ancak emin olun 81 milyon artık sizin evladınızdır, kardeşinizdir, eşinizdir, annenizdir, babanızdır bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bu vesileyle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum burada aramızda olmayan ebediyete intikal eden şehit ailelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.



Daha sonra Biga'da ikamet eden 27 şehit ailesi ziyaret edildi. - ÇANAKKALE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene

Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı

Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş