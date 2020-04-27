Kaymakam Caner Yıldız vatandaşa maske dağıttı - Son Dakika

Kaymakam Caner Yıldız vatandaşa maske dağıttı

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte sahaya indi.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte sahaya indi. Yıldız ilçe merkezinde maske dağıtarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 24: 00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız gün içinde kent merkezinde ekiplerle birlikte denetim gerçekleştirdi. Kaymakam Yıldız'a Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek eşlik etti. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtan Kaymakam Caner Yıldız, halkı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal

Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım