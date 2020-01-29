Kaymakam Canpolat muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığına atanan Muhammet Emre Canpolat, ilçe ve ilçeye bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.



Gölpazarı Öğretmen Evi'ndeki muhtarlarla bir araya gelen Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat ve muhtarlar arasında ilçe ve köylülerin sorunları görüşüldü. Kurum müdürlerinin de hazırda bulundu toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Kaymakam Canpolat, "Samimi bir ortamda geçen toplantıda köylerin sorun ve ihtiyaçları konuşuldu. Bu yıl köylerimizin daha yaşanabilir olması için fikir alışverişinde bulunduk. Kaymakamlığımızın ve muhtarların gelecek dönemde yapmak istedikleri konuşuldu" dedi. - BİLECİK