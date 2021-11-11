Kaymakam Canpolat ve Başkan Özen, ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla her fırsatta fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Canpolat ve Başkan Özen ziyaretlerine devam ediyor.

Devlet halkıyla vardır

Kaymakam Canpolat gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada; "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnafımızın gönlünde yer edinebilmişsek ne mutlu bize

Başkan Özen, "Esnaf ve vatandaşımızın düşünceleri bizim için çok önemli. Sadece hizmetlerimizle değil, muhabbetimizle de komşularımızın, esnafımızın gönlünde yer edinebilmişsek ne mutlu bize. Biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü Sapanca demektir. Onun için her zaman esnafımızla işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Kentimizi birlikte yöneteceğiz, birlikte güzelleştireceğiz. Bizleri ağırlayan tüm esnaf dostlarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. Sadece belirli zamanlarda değil her zaman bu ziyaretlerin yapıldığını belirten esnaflar Kaymakam Bayar'a ve Başkan Özen'e ziyaretler için teşekkür ettiler.