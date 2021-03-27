Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret

27.03.2021 12:41
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret, System.String[]

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Tomarza-Akdere Mahallesini ziyaret ederek Mahalle sakinleri istek ve şikayetlerini dinledi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Tomarza-Akdere Mahallesini ziyaret ederek Mahalle sakinleri istek ve şikayetlerini dinledi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, ilçe kurum amirleri ile birlikte Tomarza İlçesine bağlı Akdere Mahalle ziyaret etti. Burada mahalle sakinlerini ile sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinleyen Cebeci ve Şehin, yapılacak hizmetler hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirerek fikir alışverişi yaptılar. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret

Davut Şahin, Hisarcık, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'den Akdere Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika


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