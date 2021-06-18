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Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti

18.06.2021 15:00
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti, System.String[]

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin ve beraberindeki heyet Ekinli Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldiler.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin ve beraberindeki heyet Ekinli Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldiler.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Anıl Bayram ve Vakıf Müdürü Caner Teke Ekinli Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Güven, mahallesinde ikamet eden Belediye Meclis Üyesi Ünsal Yağmur ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan heyet, ilk olarak mahalle içerisini gezdikten sonra Köy Konağı içerisinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mahalle sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini tek tek dinleyerek istişarelerde bulundu.

Mahalle sakinleri, Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti

Davut Şahin, Jandarma, Hisarcık, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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