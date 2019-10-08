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Son Dakika Güncel Kaymakam Çeçen öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Çeçen öğrencilerle bir araya geldi

1 saat önce

Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kayaboğaz İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle yemek yedi.

Kaymakam Çeçen öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kayaboğaz İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle yemek yedi.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Öğretmenevi Müdürü Erkan Manto ile okula giden Çeçen, okulun yemekhanesinde okulun idareci, öğretmen ve öğrencileriyle öğle bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerle yemek yiyen Çeçen, devletin öğrencilerin daha iyi eğitim alarak geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.

Çeçen, "Eğitim bizim için her zaman öncelikli bir iştir. Taşımalı eğitim yapan öğrencilere sıcak yemek sunmak için ilimiz, Milli Eğitim Bakanlığınca pilot il olarak seçilmiştir. Öğretmenevlerinde yapılan sıcak yemekler, görevlilerce okullara ulaştırılıyor. Uygulama sayesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz haftanın 5 günü okullarında sıcak yemek yiyebiliyor. Öğrencilerin dağıtılan yemeklerden memnun olduğunu gözlemledik. Onların memnuniyeti bizi mutlu etti." diye konuştu.

Mehmet Salih, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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