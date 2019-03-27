Kaymakam Çelik Halk Toplantısına Katıldı
1 saat önce
Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, halk toplantısı düzenledi.
Diyarbakır
'ın Lice
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik
, halk toplantısı düzenledi.
Kaymakam Çelik, Oyuklu Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi. Burada konuşma yapan Kaymakam Çelik, "Şeffaf belediyecilik ilkelerini esas alarak halkın vermiş olduğu destekle en iyi ve kaliteli hizmeti yaptık. Kimlik ayrımı yapmaksızın halka en iyi şekilde hizmet etmek bizim vicdani sorumluluğumuzun, vatandaşlarımıza karşı sevgi ve saygı anlayışımızın göstergesidir" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:12 Kaynak: İHA
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