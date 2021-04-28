Kaymakam Çelik, Kemerçam, Yuvalı, Çayırdüzü ve Büklümdere köylerini ziyaret etti - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kemerçam, Yuvalı, Çayırdüzü ve Büklümdere Köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Musa Kazım Çelik, muhtarlardan köylerdeki mevcut durumlarla ilgili bilgi aldı. Köylerdeki vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşlardan korona virüs tedbirlerine riayet etmelerini ve köy muhtarlarına il dışından gelen vatandaşların gönüllü karantinaya girmeleri konusunda uyarılarda bulunmalarını istedi ve hayırlı ramazanlar diledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Musa Kazım Çelik'e İlçe Yazı İşleri Müdür vekili Harun Şat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Cihan Yıldız ve KHGB Müdürü Muhlis Pakkan eşlik etti. - ERZİNCAN