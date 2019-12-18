Kaymakam Çelik köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik köy okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Çelik köy okulunu ziyaret etti

6 saat önce

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Yerkozlu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çelik köy okulunu ziyaret etti, System.String[]

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Yerkozlu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul hakkında yöneticilerden bilgi alan Çelik, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Köy okullarında görev yapan öğretmenlerin çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Çelik, "Gördüğüm kadarıyla özellikle köy okullarımızdaki öğrencilerimiz kendilerini çok iyi şekilde ifade edebiliyor. Bol miktarda sosyal etkinlik yapılarak kendini ifade edebilen, isteklerini ve haklarını talep edebilen bilinçli nesiller yetiştirmeliyiz. Kaymakamlık olarak okullarımızın yapacağı her türlü etkinlik faaliyetlerine destek olmaya hazırız." diye konuştu.

Kaymakam Çelik'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer de eşlik etti.

Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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