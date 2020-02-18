Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor

7 saat önce

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy ziyaretleri kapsamında Geydoğan köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, köy ziyaretleri kapsamında Geydoğan köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarından bilgi alan Çelik, yol ve su çalışmaları yapılan alanları inceledi.


Şehit er Necip Cihan'ın köyde yaşayan ablası Suzan Tuncel'i de ziyaret eden Çelik, "Her zaman kapılarımız sonuna kadar sizlere açıktır. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Sizlerin hizmetinizdeyiz. Bu vesileyle vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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