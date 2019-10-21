Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla buluştu
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla buluştu

47 dakika önce

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu salonunda düzenlenen toplantıda dile getirilen sorun ve talepleri dinledi.

Muhtarların taleplerini dinleyerek not alan Çelik, dile getirilen sorunların çözümü konusunda gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Toplantıya, ilçedeki kurum amirleri katıldı.

Abdulkadir Çelik, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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