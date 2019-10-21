Kaymakam Çelik, muhtar ve vatandaşlarla buluştu
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Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:04 Kaynak: AA
Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu salonunda düzenlenen toplantıda dile getirilen sorun ve talepleri dinledi.
Muhtarların taleplerini dinleyerek not alan Çelik, dile getirilen sorunların çözümü konusunda gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.
Toplantıya, ilçedeki kurum amirleri katıldı.
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