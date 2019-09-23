Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.



Özalp ilçesi yeni atanan Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Çelik'in yanı sıra kurum amirleri de katıldı. - VAN