Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

43 dakika önce

Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.


Özalp ilçesi yeni atanan Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Çelik'in yanı sıra kurum amirleri de katıldı. - VAN

Abdulkadir Çelik, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı
Son dakika: Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık 15 Temmuz darbe girişiminde TSK'ya ait araç ve silahların kullanılmasına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:29:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]