Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
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Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, muhtarlarla bir araya geldi.
Özalp ilçesi yeni atanan Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Çelik'in yanı sıra kurum amirleri de katıldı. - VAN
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