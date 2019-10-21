Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.


Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulunun salonunda mahalle muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi. İlçenin sorunlarını dinleyen Kaymakam Çelik, sorunları tek tek not aldı.


Sabah vatandaşlarla, öğleden sonra ise muhtarlarla yapılan toplantıya kurum müdürleri de katıldı. - VAN

Abdulkadir Çelik, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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