Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakam Çelik, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.


Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda yapılan toplantıya Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Her ay düzenli olarak yapılan toplantıda, muhtarlar taleplerini dile getirdi.


Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, muhtarların dile getirdiği talepleri not aldırarak yapılması planlanan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu. - VAN

Abdulkadir Çelik, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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