Kaymakam Çelik sağlık kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik sağlık kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Çelik sağlık kurumlarını ziyaret etti

6 saat önce

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, ilçede hizmet veren sağlık kurumlarını ziyaret etti.

Kaymakam Çelik sağlık kurumlarını ziyaret etti, System.String[]

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, ilçede hizmet veren sağlık kurumlarını ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve diyaliz merkezini ziyaret eden Kaymakam Çelik kurum müdürlerinden bilgi aldı.


Kurum müdürleri tarafından kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Çelik vatandaşlarla sohbet ederek, halka en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.

Devlet Hastanesi, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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