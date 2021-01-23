Kaymakam Çelik şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 1987 yılında Siirt'te şehit olan astsubay Rıfat Şahin'in eşi Yurdanur Şahin'i ziyaret etti.

Çelik, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, "Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Şehidin eşi de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Gündüz de bulundu.

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