Kaymakam Çelik'ten bayram mesajı - Son Dakika

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, bayramın, sevinçlerin doruğa ulaştığı, merhamet ve şefkat duygularının en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti.

Bu zamanlarda sevgi, saygı ve güzellikler adına ne varsa harmanlayıp bunları gönülden gönüle aktarabildiklerini ifade eden Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Asırlarca, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bu coğrafyada, millet olarak ramazan ayında yakaladığımız manevi havayı bütün hayatımıza yansıtmamız en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirmek zorunda olacağımız Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milletimize kardeşlik, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."