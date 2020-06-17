Kaymakam Çelik'ten engelli çocuğa ziyaret - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 9 yaşındaki engelli Umutcan Özdemir'i ziyaret etti.

Yeşilırmak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Umutcan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Çelik, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Engelliliğin bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutu ile herkesi ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu vurgulayan Çelik, "Bir insanın engelli olması, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir." dedi.

Engelli çocuğa hediye veren Çelik, sağlıklı, huzurlu ve mutlu gu¨nler diledi.