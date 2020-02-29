Kaymakam Çelik'ten İdlip şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çelik mesajında, " Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.