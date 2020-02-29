Kaymakam Çelik'ten İdlip şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik'ten İdlip şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika

Kaymakam Çelik'ten İdlip şehitleri için taziye mesajı

16 dakika önce

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kaymakam Çelik'ten İdlip şehitleri için taziye mesajı, System.String[]

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çelik mesajında, " Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Çelik, Özalp, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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