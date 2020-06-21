Kaymakam Çelik'ten Kıbrıs Gazisine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Babalar Günü nedeni ile Kıbrıs gazisi Abdullah Küçük'ü evinde ziyaret etti.

Çelik, Kıbrıs gazisi Küçük'ün Babalar Günü'nü kutladı.

"Baba ailenin temel direğidir gazi ise vatanın temel direğidir." diyen Çelik, "Vatanımızın var olması için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi minnetle, saygıyla anıyorum. Devlet ve millet olarak her zaman gazilerimizin ve şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanlarında oluyoruz. Bu vesile ile tüm gazilerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Çelik, Küçük'e madalya ve berat takdim etti.