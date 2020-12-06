Kaymakam Çelik'ten kısıtlama denetimi - Son Dakika

Tercan Kaymakam Musa Kazım Çelik, ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Sokağa çıkma kısıtlamasına Tercan'da büyük ölçüde uyulduğu gözlenirken Kaymakam Çelik, 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçileri denetledi.
Kaymakam Musa Kazım Çelik, hizmet veren esnaflara korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske-mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak hayırlı bol kazançlar diledi. - ERZİNCAN
- Kaynak: İHA
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