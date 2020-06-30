Kaymakam Çelik'ten köy ziyareti - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Esençay köyünü ziyaret ederek içme suyu hattında incelemelerde bulundu.
Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Çelik, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.
Esençay köyüne gelen isale hattında zaman zaman meydana gelen ve vatandaşları olumsuz etkileyen su arızasını yerinde görmek istediklerini belirten Çelik, "Bu tür sorunları gidererek köy halkımızın yaz aylarını rahat şekilde geçirmelerini, su sıkıntılarını ortadan kaldırmayı planlıyoruz." dedi.