Kaymakam Çelik'ten köy ziyareti - Son Dakika

Esençay köyüne gelen isale hattında zaman zaman meydana gelen ve vatandaşları olumsuz etkileyen su arızasını yerinde görmek istediklerini belirten Çelik, "Bu tür sorunları gidererek köy halkımızın yaz aylarını rahat şekilde geçirmelerini, su sıkıntılarını ortadan kaldırmayı planlıyoruz." dedi.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Çelik, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Esençay köyünü ziyaret ederek içme suyu hattında incelemelerde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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