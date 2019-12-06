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Kaymakam Çelik'ten MHP'ye ziyaret

6 saat önce

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Çelik'ten MHP'ye ziyaret, System.String[]

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığını ziyaret etti.


Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve parti yöneticilerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Çelik, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu hatırlatarak, "İyi çalışan, bulunduğu yerin sorunlarıyla ilgilenen siyasi parti teşkilatlarının yaptığı iş, önemli ve değerlidir" dedi.


MHP İl Başkanı Güngöralp ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van'ın gelişmesine yönelik her türlü çalışmaya destek olacaklarını belirtti.


Başkan Güngöralp, ziyaretlerinden ötürü Kaymakam Çelik'e teşekkür ederek, kendisine Osmanlı Tuğrası'nın bulunduğu bir tablo hediye etti. - VAN

Abdulkadir Çelik, Özalp, Van, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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