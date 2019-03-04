Kaymakam Çelik'ten Satrançta Derece Yapanlara Ödül
14 dakika önce
Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, Lice okullar arası satranç turnuvasında birinci olan takıma ayakkabı hediye etti.
Diyarbakır
'ın Lice
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Çelik, Lice okullar arası satranç turnuvasında birinci olan takıma ayakkabı hediye etti.
Kaymakam Çelik, ilçedeki okullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı. burada konuşan Kaymakam Çelik, bu tür organizasyonların ilçede yapılmasını çok anlamlı bulduğunu ve önemsediğini söyledi. Çelik, "Benzer organizasyonların yapılması için her zaman destek vermeye hazırız. Emeği geçen, etkinliği organize eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne teşekkür ederim" dedi.
Kaymakam Çelik, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra dereceye girenlere ayakkabı hediye etti. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:41 Kaynak: İHA
Açlık Grevi Yapan HDP'liler Böyle Gözaltına Alındı
Seçmenin Olmadığı 6 Mahallede Yerel Seçimlerin En İlginç Rekabeti Yaşanıyor
Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedspor Kaptanı, İfade Verdi
Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı