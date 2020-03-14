Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret

6 saat önce

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2007 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Himmet Aydemir'in ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Çelik'ten şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 2007 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Onbaşı Himmet Aydemir'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehidin annesi Döndü ve babası Basri Aydemir ile sohbet eden Çelik, "Şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri her zaman baş tacımızdır. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Devletimizin tüm kapıları her zaman açıktır. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Şehit ailesi de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Uludere, Taşova, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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