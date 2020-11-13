Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret
13.11.2020 08:16
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iade-i ziyaretlerde bulundu.
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iade-i ziyaretlerde bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Çelik, parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.
Parti başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Ünal ise iade-i ziyaretler çerçevesinde siyasi partilere ziyaretler yaparak fikir alış verişlerinde bulunduklarını söyleyerek başkanlara misafir perverliklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN
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