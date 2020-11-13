Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret

13.11.2020 08:16
Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret, System.String[]

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iade-i ziyaretlerde bulundu.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, siyasi parti ilçe teşkilatlarına iade-i ziyaretlerde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan Çelik, parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Parti başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Ünal ise iade-i ziyaretler çerçevesinde siyasi partilere ziyaretler yaparak fikir alış verişlerinde bulunduklarını söyleyerek başkanlara misafir perverliklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret
Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret
Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret

Kazım Çelik, AK Parti, Tercan, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik'ten siyasi partilere iade-i ziyaret - Son Dakika


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