Kaymakam Çelik'ten TDV'ye kurban bağışı - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Kaymakam Çelik, makamında kabul ettiği İlçe Müftü Vekili Yunus Güleç'ten, vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi aldı.

TDV'ye kurban bağışında bulunan Çelik, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Çelik, "Bu kampanya dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahibi insanlara Türk milletinin elini uzatmasını sağlamaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı kurban organizasyonunda ve diğer alanlardaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyorum." dedi.