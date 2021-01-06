Kaymakam Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerinde incelemede bulundu - Son Dakika

Kaymakam Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerinde incelemede bulundu

06.01.2021 08:08
Kaymakam Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerinde incelemede bulundu, System.String[]

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçeye bağlı Üçpınar ve Edebük köylerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçeye bağlı Üçpınar ve Edebük köylerini ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Kaymakam Musa Kazım Çelik'in köy ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ve Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl eşlik etti.

Üçpınar ve Edebük muhtarlarından köylerdeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik daha sonra da Üçpınar köyünde bulunan Abrenk Kilisesini gezerek ziyaretini sonlandırdı. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerinde incelemede bulundu
Kaymakam Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerinde incelemede bulundu
Kaymakam Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerinde incelemede bulundu

Kazım Çelik, Erzincan, Hisarcık, Üçpınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerinde incelemede bulundu - Son Dakika


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