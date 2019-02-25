Kaymakam Çelik Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik kamu kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik kamu kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı gerçekleştirdi.



Aile Destek Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda geçen ay yapılan ve gündeme alınan sorunların çözümü noktasında yapılan son çalışmalar görüşüldü. Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaymakam Çelik, taleplerin incelenmesi ve gereğinin yapılması hususunda yetkililere talimat verdi. - DİYARBAKIR

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