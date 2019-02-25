Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Çelik Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik kamu kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı gerçekleştirdi.

Kaymakam Çelik Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır'ın Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik kamu kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı halk toplantısı gerçekleştirdi.

Aile Destek Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda geçen ay yapılan ve gündeme alınan sorunların çözümü noktasında yapılan son çalışmalar görüşüldü. Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dinleyen Kaymakam Çelik, taleplerin incelenmesi ve gereğinin yapılması hususunda yetkililere talimat verdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]