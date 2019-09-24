Kaymakam Çelik, vatandaşlarla bir araya geldi

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde ikamet eden vatandaşlarla sohbet eden Çelik, dile getirilen konuların çözülmesi için kurum amirlerine talimat verdi.

Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini birebir iletebilmelerini sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya, Özalp Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Müftü Ahmet Dağ, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.