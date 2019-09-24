Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çelik, vatandaşlarla bir araya geldi
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Kaymakam Çelik, vatandaşlarla bir araya geldi

1 saat önce

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Çelik, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde ikamet eden vatandaşlarla sohbet eden Çelik, dile getirilen konuların çözülmesi için kurum amirlerine talimat verdi.

Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini birebir iletebilmelerini sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya, Özalp Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Müftü Ahmet Dağ, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Abdulkadir Çelik, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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