Kaymakam Çelik Ve Başkan Kavuş, öğrenci ve eğitimcilere aşure ikram etti

Kaymakam Çelik ve Başkan Mustafa Kavuş, programın sonunda öğrenci ve eğitimcilere aşure ikramında bulundular.

Çumralıoğlu İmam Hatip Ortaokulunda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen 'İlköğretim Haftası' kutlamasına katılan Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğrenci ve eğitimcilere aşure ikramında bulundular.

ÇELİK VE KAVUŞ, ÇOCUKLARIN 'İLKÖĞRETİM HAFTASI' KUTLAMASINA ORTAK OLDULAR

Kaymakam Çelik ve Başkan Kavuş'un yanısıra Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ve Meram Mahalle Muhtarlarının katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 5 farklı ülkeden gelen çocukların İstiklal Marşı okuması ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle program renkli görüntülere sahne oldu. Program,hazırlanan aşurenin dağıtımı ile devam etti. Protokol, öğrenciler, eğitimciler ve vatandaşlara aşure ikram etti. İlköğretim Haftası kutlamasının sonunda Kaymakam Çelik ve Başkan Kavuş beyaz güvercin uçurdular.

BAŞKAN KAVUŞ; "RAHMET VE BEREKET DOLU BÖYLE BİR GÜNDE ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUM"

Muharrem Ayının ve Aşure gününün İslam Alemi'nin birlik ve beraberliğinin artmasına ve yeryüzüne barışın yayılmasına vesile olmasını dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; "Böylesine güzel günlerde geleceğimizin emanetçisi çocuklarımız, onları en iyi şekilde yetişmesi için gayret sarfeden eğitmenlerimiz ve Meramlı vatandaşlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla yaşadığımız Muharrem Ayı tarih boyunca önemli olayların yanı sıra acıların da yaşandığı günlerdir. Paylaşmanın, rahmetin ve bereketin ayı Muharrem'in Aşure gününün tüm vatandaşlarımıza huzur, sağlık ve güzellikler getirmesini temenni ediyor birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.