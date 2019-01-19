Kaymakam Çetin Vatandaşı Dinledi

DÜZCE(İHA) – Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin vatandaşların ayağına giderek sorunları yerinde dinliyor çözüm buluyor.

DÜZCE(İHA) – Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin vatandaşların ayağına giderek sorunları yerinde dinliyor çözüm buluyor.



Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Tuğrul köyünde halk toplantısı düzenledi. Kaymakam Çetin'in yanı sıra, ilgili kurum müdürleri de toplantıya katıldı. Kaymakam ilk olarak köy muhtarı Hidayet Erkan'dan köy ile ilgili bilgiler aldıktan sonra köy halkı ile sohbet etti. Ardından köyün sorunları ve çözüm yolları konusunda istişarede bulundular.



Vatandaşlar kaymakam Çetin'in köylerine kadar gelip sorunları yerinde dinlemesinden dolayı teşekkür ettiler. - DÜZCE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargılanacak!

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi

Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen

Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü