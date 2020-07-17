Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ulaşım imkanı sağlamak" - Son Dakika

Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ulaşım imkanı sağlamak"

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan Göncek Köyü yolunun sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından alt yapısı tamamlanan Göncek Köyü yolunun sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler


İnceleme sırasında Kaymakam Çiçek'e, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel ve Göncek Köyü Muhtarı Ahmet Özçelik eşlik etti.


İl Özel İdaresi çalışanlarından ve ilgililerden bilgiler alan, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "3 bin 200 metre olan Yenice köyü yolu bağlantılı Göncek Köyü yolumuzun alt yapısı tamamlanmış ve sıcak asfalt çalışması başlatılmıştır. En kısa zamanda tamamlanması hedeflenen sıcak asfaltla birlikte, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha kolay ve daha rahat ulaşım imkanı sağlanmış olacaktır. Onayları, emek ve destekleri olan, başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize ve emeği geçen, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, Hasan Çiçek, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Çiçek: 'Amacımız köylülerimize daha kolay ulaşım imkanı sağlamak' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:50 Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık 10:43 Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor 10:25 Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler 10:19 Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı 10:16 Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı 10:01 Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü 09:33 Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar 09:26 Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu 09:08 Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu 09:00 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi 09:00 Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 08:21 Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin 07:55 Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz 07:54 Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı 05:19 Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
10:50
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
10:43
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
10:25
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
10:19
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
10:16
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
10:01
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
09:33
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
09:26
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
09:08
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
09:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 11:06:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Çiçek: "Amacımız köylülerimize daha kolay ulaşım imkanı sağlamak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]