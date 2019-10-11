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Son Dakika Yerel Kaymakam Çiçek: 'Eğitim-öğretim her zaman her yerde olmalı'

Kaymakam Çiçek: "Eğitim-öğretim her zaman her yerde olmalı"

1 saat önce

Kaymakam Çiçek: "Eğitim-öğretim her zaman her yerde olmalı" Emet'te 250 öğretmene, teknolojiyle eğitimsel dönüşümün nasıl gerçekleştirilebileceğine yönelik konferans verildiKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede görev yapan öğretmenlere 'Eğitim 4.0' ile ilgili konferans verdi.

Kaymakam Çiçek: "Eğitim-öğretim her zaman her yerde olmalı"

Emet'te 250 öğretmene, teknolojiyle eğitimsel dönüşümün nasıl gerçekleştirilebileceğine yönelik konferans verildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede görev yapan öğretmenlere 'Eğitim 4.0' ile ilgili konferans verdi.

Çiçek, 'Eğitim 4.0' projesinde yer alan teknolojik gelişimlerin insan üzerindeki değişimleri ve eğitim sistemlerindeki değişimler ile ilgili 1,5 saat süren bir bir konuşma yaptı.

Kaymakam Çiçek, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini, önümüzdeki yıllarda inovasyon ağırlıklı eğitim gerçekleştirilen eğitim kurumlarının daha başarılı olacağına vurgu yaptı. Ay

Yeteneklerin geliştirilmesi ve kabiliyetlerin kalitesinin garanti edilmesinin de temel öğrenme kazanımlarının gerekliliğini belirten Kaymakam Çiçek, "Analitik düşünme, yenilikleri ortaya çıkarma, verimlilik, sorumluluk ve çok kültürlü bilgi paylaşımı gibi unsurlara odaklanma önemlidir. Her yerde ve her zaman eğitim-öğretim anlayışının hakim olması gerekir. Öğrencilerin kendi kabiliyet ve yeteneklerine uyarlanabilir eğitim sistemlerini, öğrencilerin ders içeriklerini oluşturma konusunda öğretmenlerle birlikte çalışma yapılmasını ve web arayüzleri ile erişim sistemlerinin aktif kullanılmasının gerekliliği ortadadır" dedi.

Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, "Kütahya 2023 vizyonu kapsamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda kaymakamlığımızın büyük katkılarıyla okullarımızda robotik kodlama atölyeleri yapım çalışmaları devam ediyor. Öğretmenlerimize yönelik eğitimlerimiz başladı. Bugün sayın kaymakamımızla yapmış olduğumu planlama doğrultusunda Eğitim 4.0 temelli bir seminer verdik. Burada eğitimi ön palana çıkardık. Eğitim 4.0 yani dijital dönüşüm, inovasyon, yine eğitimdeki son teknoloji kullanımı konusunda öğretmen arkadaşlarımızın dikkatini çektik. Bu konuda sayın kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konferans, dinleyicilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kaymakam Çiçek: Eğitim-öğretim her zaman her yerde olmalı

Kütahya, Emet, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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