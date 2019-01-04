Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çiçek: Emetli Gençlerimiz İçin Her İmkanı Sağlıyoruz

Kaymakam Çiçek: Emetli Gençlerimiz İçin Her İmkanı Sağlıyoruz

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde gençlere yönelik devam eden kursları ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, gençlerin kurslara olan ilgisinde çok memnun olduğunu belirtti.

Kaymakam Çiçek: Emetli Gençlerimiz İçin Her İmkanı Sağlıyoruz, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde gençlere yönelik devam eden kursları ziyaret eden Kaymakam Hasan Çiçek, gençlerin kurslara olan ilgisinde çok memnun olduğunu belirtti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, beraberinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Umut Işık ve Emetspor Kulübü Başkanı Hüseyin Özbeyaz ile birlikte resim, jimnastik ve voleybol kursunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Resim kursunda öğrencilerin yaptığı çalaışmaları tek tek inceleyen ve kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Çiçek, " Özellikle gençlerin ve yetişkinlerin kurslara katılmasından ve sosyal hayatın içinde olmalarından büyük memnuniyet duydum. Emetli gençlerimiz için her imkanı sağlıyoruz. Sanatın her dalı birbirinden kıymetli. Sanatla ilgilenenler, sanatın bizzat içinde yer alanlar, hem bedenen hem de ruhen daha sağlıklı, daha huzurlu ve toplum içinde daha faydalı ve üretken olurlar" dedi.

Daha sonra, 75.Yıl Kapalı Spor Salonunda verilen Jimnastik Kursunu ziyaret eden Çiçek, kurs hocası Özge Çelik'ten bilgiler aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Minik kursiyerlerle bir bir tokalaşıp, onları tebrik eden Çiçek, "Sporun, çocuk gelişimine olan katkısı tartışılmaz. Farklı spor dallarının faydalarından bahsetmek mümkündür. Jimnastik sporu da çocukların fiziksel ve sosyal anlamda olumlu gelişmeleri için yapılabilecek sporlar arasında yer almaktadır" dedi.

Son olarak voleybol kursunu ziyaret eden Kaymakam Çiçek 75. Yıl Kapalı Spor Salonunda verilen voleybol kursuyla ilgili, kurs hocası Mehmet Ali Sarıkaya'dan bilgiler aldı.

Ziyaretlerin bitiminde kurs hocaları ve kursiyerler, Kaymakam Çiçek'e, spora ve sanata olan destek ve katkılarından dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Kütahya, Hasan Çiçek, Emet, Yaşam
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