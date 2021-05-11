Kaymakam Çiçek: "Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım" - Son Dakika

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Dünyanın her toplumunda olduğu gibi ülkemizde de nüfusun önemli bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın yaşam becerilerini geliştirerek, kendi kendilerine yetebilmeleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri, kendilerine uygun işlerde istihdam edilebilmeleri, diğer bireylerle iyi ilişkiler içinde olabilmeleri çok önemlidir. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu göz önünde bulundurarak, hayata onların gözünden bakmalı, onların yaşadıklarını empati kurarak anlamalı ve değerlendirmeliyiz. Engellilerimizin beklentisi korunmak değil, diğer vatandaşlarımız gibi sosyal, ekonomik alanda, sporda, sanatta, ulaşımda ve diğer alanlarda eşit imkanlara kavuşmaktır" dedi.

Çiçek, "Unutmayalım ki, engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak, yarının engelli adayları olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu amaçla engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedeflerindendir. Devletimiz bu kapsamda sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarına ait hizmetleri engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır. Son yıllarda engellilere yönelik çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri, ilçemizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; ' Dünya Engelliler Haftası'nın, toplumda engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına ve farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmasını temenni eder, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA