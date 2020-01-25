Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaymakam Çiçek: 'Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz' - Son Dakika

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yeniköy'ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çiçek:

Kütahya'nın Emet ilçesinde köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Yeniköy'ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


İnceleme öncesi, ayağından ameliyat olan Köy Muhtarı Ekrem Özenli'yi evinde ziyaret eden Kaymakm Çiçek, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Daha sonra Köy Muhtarı Ekrem Özenli ve Camii İmamı Kamil Şahin ile birlikte, Emet Kaymakamlığı'nın desteği ve imece usulü ile kaba inşaatı bitirilmiş olan Köy Camii lavabo ve şadırvanını yerinde inceleyen Çiçek, "Köylerimizin ihtiyaçları tespit edilip gerekli çalışmalar yapılıyor. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için devletimizin bize verdiği imkanlar dahilinde desteklerimiz devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Yeniköy, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı
Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı Acılı babadan son bakış! Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 15:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]