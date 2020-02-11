Kaymakam Çiçek: "Öğretmenlik fedakarlık isteyen bir meslek" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaymakam Çiçek: 'Öğretmenlik fedakarlık isteyen bir meslek' - Son Dakika

Kaymakam Çiçek: "Öğretmenlik fedakarlık isteyen bir meslek"

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.

Kaymakam Çiçek:

Kütahya'nın Emet ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kaymakam Çiçek, öğretmen adayları ile tek tek tanışarak, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Çiçek, öğretmenlik mesleğinin büyük fedakarlık ve emek isteyen kutsal bir vazife olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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