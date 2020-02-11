Kütahya'nın Emet ilçesindeki okullarda görev yapan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Kaymakam Çiçek, öğretmen adayları ile tek tek tanışarak, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Çiçek, öğretmenlik mesleğinin büyük fedakarlık ve emek isteyen kutsal bir vazife olduğunu belirtti. - KÜTAHYA