Kaymakam Çiçek'ten esnaf ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kaymakam Çiçek'ten esnaf ziyaretleri - Son Dakika

Kaymakam Çiçek'ten esnaf ziyaretleri

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Çiçek'ten esnaf ziyaretleri, System.String[]

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.


Kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu dile getiren Kaymakam Çiçek, bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını ifade etti.


Ziyaret bitiminde bir açıklama yapan Kaymakam Çiçek, "İlçemizde bulunan esnaflarımızı, yoğun iş tempomuzdan fırsat bulduğumuz müddetçe ziyaret etmeye devam ediyoruz. Amacımız devletimizin sıcak ve güler yüzünü insanımıza hissettirmek ve yansıtmaktır. İlçe vatandaşlarımızın, başta buna esnaflarımız dahil olmak üzere, herhangi bir sıkıntı ve sorunlarının olması durumunda elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Devletimizin kapısının her daim vatandaşımıza açık olduğunun bilinmesini istiyorum." İfadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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